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Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.03.2023
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19:53 21.03.2023 (обновлено: 22:22 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/trump-1859605574.html
Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке
Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.03.2023
Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке
В Нью-Йорке к суду, где бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников, передает... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:53
2023-03-21T22:22
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
сан-диего
майкл коэн
дональд трамп
trump organization
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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар — РИА Новости. В Нью-Йорке к суду, где бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Они разворачивают баннеры, выступают с кричалками, а затем уходят. Столкновений между ними не было.Противники бывшего главы Белого дома обвиняют Трампа в фальсификации выборов, отмывании денег и просят посадить его за решетку. Сторонники, в свою очередь, утверждают, что прокурор Элвин Брэгг работает на американского миллиардера Джорджа Сороса. "Я хочу поддержать Дональда Трампа, он — лучший. Несмотря на все иски, он держится", — сказала женщина, которая специально приехала в Нью-Йорк из Сан-Диего.В субботу Трамп объявил, что в предстоящий вторник его арестуют, поэтому призвал своих сторонников выйти на протесты.Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.При этом, по данным CNN, политик не получал официального уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о предъявлении ему каких-либо обвинений. Другой собеседник издания рассказал, что бывший глава США говорил ему о возможности предъявления обвинений только на основании того, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".Дональд Трамп может стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сан-диего, майкл коэн, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Сан-Диего, Майкл Коэн, Дональд Трамп, Trump Organization
Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке

Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке, где его могут обвинить

© AFP 2023 / Leonardo MunozПротивники Трампа протестуют возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Противники Трампа протестуют возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Leonardo Munoz
Противники Трампа протестуют возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 мар — РИА Новости. В Нью-Йорке к суду, где бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
Они разворачивают баннеры, выступают с кричалками, а затем уходят. Столкновений между ними не было.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezСторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Противники бывшего главы Белого дома обвиняют Трампа в фальсификации выборов, отмывании денег и просят посадить его за решетку.
Сторонники, в свою очередь, утверждают, что прокурор Элвин Брэгг работает на американского миллиардера Джорджа Сороса.
"Я хочу поддержать Дональда Трампа, он — лучший. Несмотря на все иски, он держится", — сказала женщина, которая специально приехала в Нью-Йорк из Сан-Диего.
В субботу Трамп объявил, что в предстоящий вторник его арестуют, поэтому призвал своих сторонников выйти на протесты.
Офицеры Департамента полиции Нью-Йорка около Башни Трампа - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Президент собрался в тюрьму
20 марта, 08:00
Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.
Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
При этом, по данным CNN, политик не получал официального уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о предъявлении ему каких-либо обвинений. Другой собеседник издания рассказал, что бывший глава США говорил ему о возможности предъявления обвинений только на основании того, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".
Дональд Трамп может стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа
Вчера, 01:08
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенСан-ДиегоМайкл КоэнДональд ТрампTrump Organization
 
 
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