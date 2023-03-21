https://ria.ru/20230321/trump-1859605574.html

Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке

Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.03.2023

Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке

В Нью-Йорке к суду, где бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников, передает... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:53

2023-03-21T19:53

2023-03-21T22:22

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

сан-диего

майкл коэн

дональд трамп

trump organization

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар — РИА Новости. В Нью-Йорке к суду, где бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Они разворачивают баннеры, выступают с кричалками, а затем уходят. Столкновений между ними не было.Противники бывшего главы Белого дома обвиняют Трампа в фальсификации выборов, отмывании денег и просят посадить его за решетку. Сторонники, в свою очередь, утверждают, что прокурор Элвин Брэгг работает на американского миллиардера Джорджа Сороса. "Я хочу поддержать Дональда Трампа, он — лучший. Несмотря на все иски, он держится", — сказала женщина, которая специально приехала в Нью-Йорк из Сан-Диего.В субботу Трамп объявил, что в предстоящий вторник его арестуют, поэтому призвал своих сторонников выйти на протесты.Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.При этом, по данным CNN, политик не получал официального уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о предъявлении ему каких-либо обвинений. Другой собеседник издания рассказал, что бывший глава США говорил ему о возможности предъявления обвинений только на основании того, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".Дональд Трамп может стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сан-диего, майкл коэн, дональд трамп, trump organization