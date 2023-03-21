https://ria.ru/20230321/treningi-1859405809.html
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги - РИА Новости, 21.03.2023
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики.
2023-03-21T14:00
2023-03-21T14:00
2023-03-21T14:00
истории.doc
общество
технологии
психология
психология личности
психология богатства
психотерапия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859407045_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e544d63a24f81fac85f28e88326a4f2b.jpg
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"?
audio/mpeg
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"?
audio/mpeg
О том, по какому принципу работают центры личностного развития и почему представляют реальную угрозу здоровью - рассказал психотерапевт и руководитель Экспертного Совета Международного Института Психосоматического Здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox, Soundstream и Podtail. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859407045_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_3512c3661bf041b2002825b53e875deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, психология, психология личности, психология богатства, психотерапия, аудио, мифы
Истории.doc, Общество, Технологии, Психология, психология личности, психология богатства, психотерапия, Мифы
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики.