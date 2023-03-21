Рейтинг@Mail.ru
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/treningi-1859405809.html
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги - РИА Новости, 21.03.2023
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики.
2023-03-21T14:00
2023-03-21T14:00
истории.doc
общество
технологии
психология
психология личности
психология богатства
психотерапия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859407045_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e544d63a24f81fac85f28e88326a4f2b.jpg
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"?
audio/mpeg
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"?
audio/mpeg
О том, по какому принципу работают центры личностного развития и почему представляют реальную угрозу здоровью - рассказал психотерапевт и руководитель Экспертного Совета Международного Института Психосоматического Здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox, Soundstream и Podtail. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859407045_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_3512c3661bf041b2002825b53e875deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, психология, психология личности, психология богатства, психотерапия, аудио, мифы
Истории.doc, Общество, Технологии, Психология, психология личности, психология богатства, психотерапия, Мифы
Истории.doc

"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги

Истории.doc
"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики.
О том, по какому принципу работают центры личностного развития и почему представляют реальную угрозу здоровью - рассказал психотерапевт и руководитель Экспертного Совета Международного Института Психосоматического Здоровья Сергей Мартынов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox, Soundstream и Podtail. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docОбществоТехнологииПсихологияпсихология личностипсихология богатствапсихотерапияМифы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала