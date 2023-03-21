https://ria.ru/20230321/treningi-1859405809.html

"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги

"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги - РИА Новости, 21.03.2023

"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги

На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики.

2023-03-21T14:00

2023-03-21T14:00

2023-03-21T14:00

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"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"? audio/mpeg

"Они бы не дали нам уйти просто так". Чем опасны личностные тренинги На тренингах личностного роста обещают поднять самооценку, научить руководить бизнесом и завоевать расположение противоположного пола. По мнению специалистов, проблем такие тренинги не решают, зато усугубляют уже существующие и вызывают привыкание. Бывает, что даже самые заядлые скептики подсаживаются на такие курсы, как на наркотики. Что же не так с этой "учебной программой"? audio/mpeg

О том, по какому принципу работают центры личностного развития и почему представляют реальную угрозу здоровью - рассказал психотерапевт и руководитель Экспертного Совета Международного Института Психосоматического Здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox, Soundstream и Podtail. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, психология, психология личности, психология богатства, психотерапия, аудио, мифы