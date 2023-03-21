https://ria.ru/20230321/transport-1859502825.html

Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто

Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто - РИА Новости, 21.03.2023

Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто

Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, чтобы процесс... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:22

2023-03-21T15:22

2023-03-21T15:22

ярославская область

ярославская область

ярославль

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михаил евраев

транспорт

общественный транспорт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, чтобы процесс проходил максимально открыто, сообщает пресс-служба правительства региона. "С сегодняшнего дня на официальном портале правительства Ярославской области все желающие могут получить основные сведения о ходе модернизации общественного транспорта в регионе. Раздел создан по поручению губернатора Михаила Евраева в рамках проекта "Открытая власть", - говорится в сообщении. По словам Михаила Евраева, работа общественного транспорта - "важный и чувствительный вопрос", который касается большинства жителей региона, поэтому, по его мнению, любые изменения в этой сфере должны проходить "максимально открыто". "Сейчас мы уделяем повышенное внимание модернизации пассажирских перевозок в Ярославле и Ярославском районе. Каждый этап подробно обсуждаем с экспертами, привлекаем общественность, СМИ. Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации. Наша задача - провести модернизацию максимально прозрачно и в интересах людей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Также Михаил Евраев поставил задачу в дальнейшем публиковать в разделе "Открытая власть" информацию и по другим проектам по развитию региона. "Модернизация сферы пассажирских перевозок - сложный процесс, требующий разъяснений и уточнений на каждом этапе. Важно, чтобы все: и пассажиры, и работники транспортных предприятий - понимали суть изменений и получали достоверную информацию из первых уст", - цитирует пресс-служба областного правительства первого заместителя председателя правительства Максима Авдеева. Авдеев отметил, что сейчас в разделе размещен базовый блок данных, обновлять и дополнять его планируется регулярно.

https://ria.ru/20230321/samolety-1859392740.html

https://ria.ru/20230314/transport-1857682287.html

https://ria.ru/20230316/avtobusy-1858388112.html

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ярославская область, ярославль, ярославский район, михаил евраев, транспорт, общественный транспорт, россия