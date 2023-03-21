https://ria.ru/20230321/transport-1859502825.html
Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто
Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто - РИА Новости, 21.03.2023
Евраев: модернизация общественного транспорта должна проходить открыто
Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, чтобы процесс... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:22
2023-03-21T15:22
2023-03-21T15:22
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, чтобы процесс проходил максимально открыто, сообщает пресс-служба правительства региона. "С сегодняшнего дня на официальном портале правительства Ярославской области все желающие могут получить основные сведения о ходе модернизации общественного транспорта в регионе. Раздел создан по поручению губернатора Михаила Евраева в рамках проекта "Открытая власть", - говорится в сообщении. По словам Михаила Евраева, работа общественного транспорта - "важный и чувствительный вопрос", который касается большинства жителей региона, поэтому, по его мнению, любые изменения в этой сфере должны проходить "максимально открыто". "Сейчас мы уделяем повышенное внимание модернизации пассажирских перевозок в Ярославле и Ярославском районе. Каждый этап подробно обсуждаем с экспертами, привлекаем общественность, СМИ. Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации. Наша задача - провести модернизацию максимально прозрачно и в интересах людей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Также Михаил Евраев поставил задачу в дальнейшем публиковать в разделе "Открытая власть" информацию и по другим проектам по развитию региона. "Модернизация сферы пассажирских перевозок - сложный процесс, требующий разъяснений и уточнений на каждом этапе. Важно, чтобы все: и пассажиры, и работники транспортных предприятий - понимали суть изменений и получали достоверную информацию из первых уст", - цитирует пресс-служба областного правительства первого заместителя председателя правительства Максима Авдеева. Авдеев отметил, что сейчас в разделе размещен базовый блок данных, обновлять и дополнять его планируется регулярно.
https://ria.ru/20230321/samolety-1859392740.html
https://ria.ru/20230314/transport-1857682287.html
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ярославская область, ярославль, ярославский район, михаил евраев, транспорт, общественный транспорт, россия
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район, Михаил Евраев, Транспорт, Общественный транспорт, Россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар - РИА Новости.
Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, чтобы процесс проходил максимально открыто, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"С сегодняшнего дня на официальном портале правительства Ярославской области все желающие могут получить основные сведения о ходе модернизации общественного транспорта в регионе. Раздел создан по поручению губернатора Михаила Евраева в рамках проекта "Открытая власть", - говорится в сообщении.
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По словам Михаила Евраева, работа общественного транспорта - "важный и чувствительный вопрос", который касается большинства жителей региона, поэтому, по его мнению, любые изменения в этой сфере должны проходить "максимально открыто".
"Сейчас мы уделяем повышенное внимание модернизации пассажирских перевозок в Ярославле и Ярославском районе. Каждый этап подробно обсуждаем с экспертами, привлекаем общественность, СМИ. Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации. Наша задача - провести модернизацию максимально прозрачно и в интересах людей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Также Михаил Евраев поставил задачу в дальнейшем публиковать в разделе "Открытая власть" информацию и по другим проектам по развитию региона.
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"Модернизация сферы пассажирских перевозок - сложный процесс, требующий разъяснений и уточнений на каждом этапе. Важно, чтобы все: и пассажиры, и работники транспортных предприятий - понимали суть изменений и получали достоверную информацию из первых уст", - цитирует пресс-служба областного правительства первого заместителя председателя правительства Максима Авдеева.
Авдеев отметил, что сейчас в разделе размещен базовый блок данных, обновлять и дополнять его планируется регулярно.
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