https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой - РИА Новости, 21.03.2023
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:50
2023-03-21T03:50
2023-03-21T03:50
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75931/17/759311747_28:0:3584:2000_1920x0_80_0_0_799fca0cd27e6d8eddf6185df2a3e168.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит". После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.
https://ria.ru/20230314/tof-1857687210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75931/17/759311747_917:0:3584:2000_1920x0_80_0_0_3d89591cf0f6ddc598c0fa200e0f6b39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой на учениях