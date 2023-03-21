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В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой - РИА Новости, 21.03.2023
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03:50 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой - РИА Новости, 21.03.2023
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:50
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безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит". После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой на учениях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗалив Петра Великого
Залив Петра Великого - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Залив Петра Великого. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ.
«
"Две ракетные катерные ударные группы (РКАУГ) ТОФ в составе шести ракетных катеров провели зачётное тактическое учение с проведением условного морского боя в заливе Петра Великого. В ходе учения ракетные катера Р-11, Р-14 и Р-18 одной РКАУГ изображали условного противника, другая группа в составе ракетных катеров Р-19, Р-20 и Р-24 – ракетные катера флота", - говорится в сообщении.
Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит".
После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.
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