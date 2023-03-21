https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой - РИА Новости, 21.03.2023

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой

Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:50

2023-03-21T03:50

2023-03-21T03:50

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75931/17/759311747_28:0:3584:2000_1920x0_80_0_0_799fca0cd27e6d8eddf6185df2a3e168.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ. Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит". После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.

https://ria.ru/20230314/tof-1857687210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия