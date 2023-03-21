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В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной - РИА Новости, 21.03.2023
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12:17 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/tir-1859421526.html
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной - РИА Новости, 21.03.2023
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:17
2023-03-21T12:17
происшествия
россия
тула
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской области во вторник. Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что на теле мужчины найдена огнестрельная рана. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - информирует следствие.
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происшествия, россия, тула, тульская область
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной

СК расследует гибель мужчины, чье тело нашли в стрелковом клубе в Туле

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина стреляет по мишеням
Мужчина стреляет по мишеням - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина стреляет по мишеням. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской области во вторник.
«
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1980 года рождения на территории спортивно-стрелкового клуба по улице проезд Тимирязева", - говорится в релизе СУСК.
Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что на теле мужчины найдена огнестрельная рана.
"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - информирует следствие.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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