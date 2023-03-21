https://ria.ru/20230321/tir-1859421526.html

В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной

В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной - РИА Новости, 21.03.2023

В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:17

2023-03-21T12:17

2023-03-21T12:17

происшествия

россия

тула

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской области во вторник. Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что на теле мужчины найдена огнестрельная рана. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - информирует следствие.

https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859366060.html

россия

тула

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происшествия, россия, тула, тульская область