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В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной - РИА Новости, 21.03.2023
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:17
2023-03-21T12:17
2023-03-21T12:17
происшествия
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тула
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-стрелковом клубе в Туле, его тело нашли с огнестрельной раной, сообщает СУСК России по Тульской области во вторник. Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что на теле мужчины найдена огнестрельная рана. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - информирует следствие.
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происшествия, россия, тула, тульская область
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область
В Туле в стрелковом клубе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной
СК расследует гибель мужчины, чье тело нашли в стрелковом клубе в Туле