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Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ
Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1". "После совершения терактов Ломакин (поддельный паспорт на эту фамилию был обнаружен у ликвидированного в Гродно преступника - ред.) намеревался бежать через белорусско-украинскую границу. Он заранее забронировал на 21-23 марта аренду однокомнатной квартиры в Гомеле", - заявили в эфире телеканала. КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. Белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность и гражданство, а также ищут пособников преступника. Возбуждено дело факту приготовления к теракту.
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в мире, гродно, украина, белоруссия
В мире, Гродно, Украина, Белоруссия
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ
Беларусь 1: уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину
МИНСК, 21 мар – РИА Новости.
Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил
во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1".
"После совершения терактов Ломакин (поддельный паспорт на эту фамилию был обнаружен у ликвидированного в Гродно преступника - ред.) намеревался бежать через белорусско-украинскую границу. Он заранее забронировал на 21-23 марта аренду однокомнатной квартиры в Гомеле", - заявили в эфире телеканала.
КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. Белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность и гражданство, а также ищут пособников преступника. Возбуждено дело факту приготовления к теракту.
КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно