Рейтинг@Mail.ru
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/terrorist-1859645824.html
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ
Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
в мире
гродно
украина
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845047940_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_35640fcaf1224deeae154551e9164d00.jpg
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1". "После совершения терактов Ломакин (поддельный паспорт на эту фамилию был обнаружен у ликвидированного в Гродно преступника - ред.) намеревался бежать через белорусско-украинскую границу. Он заранее забронировал на 21-23 марта аренду однокомнатной квартиры в Гомеле", - заявили в эфире телеканала. КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. Белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность и гражданство, а также ищут пособников преступника. Возбуждено дело факту приготовления к теракту.
https://ria.ru/20230321/kgb-1859641990.html
гродно
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843154610_987:0:3397:1808_1920x0_80_0_0_45610ca0e7d619cc2f9ba1d2f312153f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гродно, украина, белоруссия
В мире, Гродно, Украина, Белоруссия
Уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину, пишут СМИ

Беларусь 1: уничтоженный в Гродно террорист хотел бежать на Украину

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в Гродно террорист хотел покинуть Белоруссию через границу с Украиной, сообщил во вторник белорусский гостелеканал "Беларусь 1".
"После совершения терактов Ломакин (поддельный паспорт на эту фамилию был обнаружен у ликвидированного в Гродно преступника - ред.) намеревался бежать через белорусско-украинскую границу. Он заранее забронировал на 21-23 марта аренду однокомнатной квартиры в Гомеле", - заявили в эфире телеканала.
КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. Белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность и гражданство, а также ищут пособников преступника. Возбуждено дело факту приготовления к теракту.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно
Вчера, 23:18
 
В миреГродноУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала