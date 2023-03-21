СМИ: Минск передал ФСБ России данные о ликвидированном в Гродно террористе
СТВ: Минск передал ФСБ России данные дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста
Гродно, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Белорусские правоохранители передали ФСБ РФ данные дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста для помощи в установлении его настоящей личности, сообщил во вторник телеканал СТВ.
КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. Белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность и гражданство, а также ищут пособников преступника. Возбуждено дело факту приготовления к теракту.
"В белорусских базах следы преступника отсутствуют. Результаты дактилоскопии уже передали коллегам из ФСБ России", - заявили в эфире телеканала.
Ранее белорусские СМИ сообщали, что у преступника был найден поддельный российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича 1981 года рождения. "Документ когда-то действительно принадлежал человеку с такой фамилией, но именем Владимир. Однако в 2012 году паспорт был утерян, подан в розыск и признан недействительным. А в том, что нашли у террориста в Гродно, - явные признаки подделки", - подчеркнули в эфире телеканала СТВ.
Заместитель начальника главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Александр Можейко сообщил телеканалу, что "в ходе экспертного исследования установлено, что его (паспорта – ред.) бланк изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида". "То есть другими словами данный бланк является подлинным. Вместе с тем в данный паспорт внесены изменения, а именно: страница паспорта, на которой имелись анкетные данные его владельца, были изменены. На листе бумаги нанесены новые анкетные данные. Осуществлялась отклейка ламинирующего слоя листа паспорта, наклеивался новый лист паспорта и далее обратно приклеивался ламинирующийся слой. В ходе исследования установлено, что данный лист бумаги изготовлен с использованием компьютерной техники и распечатан на принтерном устройстве", - сказал эксперт.