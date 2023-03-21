https://ria.ru/20230321/terakt-1859646303.html

По делу о подготовке теракта в Гродно задержали пять человек

По делу о подготовке теракта в Гродно задержали пять человек - РИА Новости, 21.03.2023

По делу о подготовке теракта в Гродно задержали пять человек

Белорусские следователи допросили 14 человек в связи с ликвидированным в Гродно террористом, пять человек задержаны, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:59

2023-03-21T23:59

2023-03-21T23:59

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Белорусские следователи допросили 14 человек в связи с ликвидированным в Гродно террористом, пять человек задержаны, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ. "Следователи допросили 14 человек, контактировавших с террористом. В изоляторе – пятеро, включая владельцев квартиры, которую сдали преступнику", - заявили в эфире телеканала. Указывается, что собственница квартиры - пенсионерка Елена Костевич - является сторонницей белорусской оппозиции. Непосредственно сдачей квартиры занимался ее сын, Александр Костевич, который, по данным телеканала, также "отличился протестными настроениями в 2020 году". КГБ Белоруссии ранее сообщило, что в ходе проведения спецмероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью теракта, в Гродно 19 марта был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление силовикам. Во вторник телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские силовики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника белорусской власти, а российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. По факту приготовления к совершению акта терроризма следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление пособников преступника.

https://ria.ru/20230321/terrorist-1859645824.html

https://ria.ru/20230321/kgb-1859641990.html

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в мире, гродно, белоруссия, польша