https://ria.ru/20230321/tekhnologii-1859612979.html

Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ

Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ

Россия и Китай придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта, готовы наращивать сотрудничество по этой теме. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:21

2023-03-21T20:21

2023-03-21T20:21

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китай

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технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта, готовы наращивать сотрудничество по этой теме. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта и готовы наращивать обмены и сотрудничество по данной тематике", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html

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россия, китай, в мире, технологии