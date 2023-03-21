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Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ - РИА Новости, 21.03.2023
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20:21 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/tekhnologii-1859612979.html
Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ
Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ
Россия и Китай придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта, готовы наращивать сотрудничество по этой теме. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:21
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россия
китай
в мире
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта, готовы наращивать сотрудничество по этой теме. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта и готовы наращивать обмены и сотрудничество по данной тематике", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html
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россия, китай, в мире, технологии
Россия, Китай, В мире, Технологии
Россия и Китай отдельно отметили вопрос регулирования ИИ

Россия и Китай придали большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта, готовы наращивать сотрудничество по этой теме.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны придают большое значение вопросу регулирования искусственного интеллекта и готовы наращивать обмены и сотрудничество по данной тематике", - говорится в заявлении.
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