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Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал
Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал
Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития, сложив свой потенциал, считает президент РФ... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:26
2023-03-21T17:26
2023-03-21T17:47
россия
китай
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития, сложив свой потенциал, считает президент РФ Владимир Путин."Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров.Путин отметил, что обеспечение технологического суверенитета является залогом устойчивости развития РФ и КНР."Предлагаем пойти по пути совершенствования стратегических отраслевых партнерств", - добавил президент РФ.
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россия, китай, технологии, владимир путин
Россия, Китай, Технологии, Владимир Путин
Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал
Путин: Россия и КНР могут стать мировыми лидерами в области ИИ, объединив потенциал
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития, сложив свой потенциал, считает президент РФ Владимир Путин.
"Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров.
Путин отметил, что обеспечение технологического суверенитета является залогом устойчивости развития РФ и КНР.
"Предлагаем пойти по пути совершенствования стратегических отраслевых партнерств", - добавил президент РФ.
Путин призвал поощрять практику взаиморасчетов с Китаем в нацвалютах