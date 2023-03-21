https://ria.ru/20230321/tekhnologii-1859551148.html

Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал

Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: Россия и КНР могут стать лидерами по ИИ, объединив потенциал

Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития, сложив свой потенциал, считает президент РФ... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:26

2023-03-21T17:26

2023-03-21T17:47

россия

китай

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития, сложив свой потенциал, считает президент РФ Владимир Путин."Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров.Путин отметил, что обеспечение технологического суверенитета является залогом устойчивости развития РФ и КНР."Предлагаем пойти по пути совершенствования стратегических отраслевых партнерств", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20230321/raschety-1859549909.html

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россия, китай, технологии, владимир путин