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СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/tanki-1859528276.html
СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину
СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину
Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:26
2023-03-21T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
m1 abrams
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными. В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину. "Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. Теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев. Как отмечает агентство, неясно, как скоро Вашингтон начнет обучать украинских военных использованию танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
украина
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в мире, украина, сша, нато, m1 abrams, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, M1 Abrams, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину

AP: Пентагон хочет ускорить поставки танков на Украину, отправив более старые модели

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.
В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину.
"Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. Теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев. Как отмечает агентство, неясно, как скоро Вашингтон начнет обучать украинских военных использованию танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОM1 AbramsСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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