https://ria.ru/20230321/tanki-1859528276.html

СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину

СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину

Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:26

2023-03-21T16:26

2023-03-21T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

m1 abrams

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными. В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину. "Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. Теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев. Как отмечает агентство, неясно, как скоро Вашингтон начнет обучать украинских военных использованию танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато, m1 abrams, ситуация в днр и лнр