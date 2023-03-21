СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину
AP: Пентагон хочет ускорить поставки танков на Украину, отправив более старые модели
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину, отправив отремонтированные более старые модели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.
В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину.
"Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. Теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев. Как отмечает агентство, неясно, как скоро Вашингтон начнет обучать украинских военных использованию танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".