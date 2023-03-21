https://ria.ru/20230321/tanki-1859497146.html

Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву

Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву - РИА Новости, 21.03.2023

Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву

В Белом доме заявили, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:11

2023-03-21T15:11

2023-03-21T15:17

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Белом доме заявили, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось.В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину."Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть, мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230223/abrams-1854048599.html

киев

украина

россия

сша

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