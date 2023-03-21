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Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву - РИА Новости, 21.03.2023
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15:11 21.03.2023 (обновлено: 15:17 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/tanki-1859497146.html
Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву
Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву - РИА Новости, 21.03.2023
Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву
В Белом доме заявили, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:11
2023-03-21T15:17
в мире
киев
украина
россия
сша
сергей лавров
джон кирби
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Белом доме заявили, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось.В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину."Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть, мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, киев, украина, россия, сша, сергей лавров, джон кирби, дмитрий песков, пентагон, нато, m1 abrams
В мире, Киев, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, M1 Abrams
Пентагон может раньше сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву

Белый дом: Пентагон может сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву раньше, чем ожидалось

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Белом доме заявили, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось.
В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams
23 февраля, 21:53
"Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть, мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
В миреКиевУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжон КирбиДмитрий ПесковПентагонНАТОM1 Abrams
 
 
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