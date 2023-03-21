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Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 21.03.2023
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19:19 21.03.2023 (обновлено: 19:32 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ливии. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:19
2023-03-21T19:32
в мире
россия
китай
сирия
ливия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ливии.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, организуемого и осуществляемого самими сирийцами. Стороны выступают за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, осуществляемого и ведомого самими ливийцами", - говорится в тексте заявления.
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в мире, россия, китай, сирия, ливия
В мире, Россия, Китай, Сирия, Ливия
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета и независимости Сирии и Ливии

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ливии.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, организуемого и осуществляемого самими сирийцами. Стороны выступают за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, осуществляемого и ведомого самими ливийцами", - говорится в тексте заявления.
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