https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ливии. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:19

2023-03-21T19:19

2023-03-21T19:32

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ливии.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, организуемого и осуществляемого самими сирийцами. Стороны выступают за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии, содействуют продвижению комплексного процесса политического урегулирования, осуществляемого и ведомого самими ливийцами", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

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в мире, россия, китай, сирия, ливия