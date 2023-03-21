https://ria.ru/20230321/sud-1859470318.html
Верховный суд актуализировал понятие вооруженного конфликта
Верховный суд актуализировал понятие вооруженного конфликта - РИА Новости, 21.03.2023
Верховный суд актуализировал понятие вооруженного конфликта
Верховный суд РФ подготовил проект постановления, где актуализировал, в частности, понятия военного и вооруженного конфликта, военного времени, мобилизации для... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:06
2023-03-21T14:06
2023-03-21T14:06
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил проект постановления, где актуализировал, в частности, понятия военного и вооруженного конфликта, военного времени, мобилизации для использования в правоприменительной практике, документ может быть принял в ближайшее время, рассказал РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы, полномочный представитель ГД в ВС РФ Даниил Бессарабов. "Сегодня состоялось заседание пленума Верховного суда РФ, и впервые с советского периода предпринята попытка широкого обобщения практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы", - отметил парламентарий. Бессарабов напомнил, что в течении прошлого года, "по понятным причинам", законодатели пересматривали, добавляли, ужесточали ответственность за преступления против военной службы, актуализировали составы преступлений и так далее. Сейчас, подчеркнул он, правоприменители должны четко понимать, в чем объективная сторона этих преступлений, в связи с чем и связана подготовка соответствующего поставления ВС РФ. "Есть те общие положения, которые четко определил Верховный суд - что такое период мобилизации и военного положения, момент их начала и окончания действия, что является военным временем и вооруженным конфликтом; когда военные действия проходят, когда боевые действия. Эти понятия могут быть нечетко раскрыты в отраслевом законодательстве, но ВС РФ исходя из норм Уголовного кодекса, отраслевого законодательства, приводит их формулировки для правоприменителей более четко и ясно", - пояснил депутат. В ближайшее время проект постановления будет принят в окончательной редакции, заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
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общество, россия, даниил бессарабов, госдума рф
Общество, Россия, Даниил Бессарабов, Госдума РФ
Верховный суд актуализировал понятие вооруженного конфликта
Депутат Бессарабов: Верховный суд России актуализировал понятие вооруженного конфликта
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил проект постановления, где актуализировал, в частности, понятия военного и вооруженного конфликта, военного времени, мобилизации для использования в правоприменительной практике, документ может быть принял в ближайшее время, рассказал РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы, полномочный представитель ГД в ВС РФ Даниил Бессарабов.
"Сегодня состоялось заседание пленума Верховного суда РФ, и впервые с советского периода предпринята попытка широкого обобщения практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы", - отметил парламентарий.
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Бессарабов напомнил, что в течении прошлого года, "по понятным причинам", законодатели пересматривали, добавляли, ужесточали ответственность за преступления против военной службы, актуализировали составы преступлений и так далее. Сейчас, подчеркнул он, правоприменители должны четко понимать, в чем объективная сторона этих преступлений, в связи с чем и связана подготовка соответствующего поставления ВС РФ.
"Есть те общие положения, которые четко определил Верховный суд - что такое период мобилизации и военного положения, момент их начала и окончания действия, что является военным временем и вооруженным конфликтом; когда военные действия проходят, когда боевые действия. Эти понятия могут быть нечетко раскрыты в отраслевом законодательстве, но ВС РФ исходя из норм Уголовного кодекса, отраслевого законодательства, приводит их формулировки для правоприменителей более четко и ясно", - пояснил депутат.
В ближайшее время проект постановления будет принят в окончательной редакции, заключил парламентарий.
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