https://ria.ru/20230321/sud-1859450804.html

Житель Владимирской области пытал знакомого раскаленным утюгом

Житель Владимирской области пытал знакомого раскаленным утюгом - РИА Новости, 21.03.2023

Житель Владимирской области пытал знакомого раскаленным утюгом

Житель Владимирской области, который забрал у знакомого телефон, чтобы выручить деньги на алкоголь, а затем пытал мужчину утюгом с целью узнать пароль,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:21

2023-03-21T13:21

2023-03-21T13:21

происшествия

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Житель Владимирской области, который забрал у знакомого телефон, чтобы выручить деньги на алкоголь, а затем пытал мужчину утюгом с целью узнать пароль, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона. "Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина у себя дома распивал спиртное со своим знакомым и сожительницей, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Когда алкоголь закончился, обвиняемый забрал у приятеля мобильный телефон. Чтобы его было проще продать, мужчине нужен был защитный пароль для разблокировки. Хозяина телефона избили, угрожали отрезать ухо, но пароль тот так и не назвал. "Тогда обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область левого уха и не менее двух раз приложил подошву раскаленного утюга к телу жертвы, причинив последнему телесные повреждения в виде термического ожога грудной области и области живота", - уточняет прокуратура. Отмечается, что в дальнейшем пострадавший смог выйти из квартиры, а сожители продали похищенный телефон за 700 рублей. "За совершенное преступление виновному возможно назначение наказания, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230109/izdevatelstva-1843728234.html

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происшествия, владимирская область, россия