https://ria.ru/20230321/sud-1859446765.html

ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления

ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 21.03.2023

ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления

Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:12

2023-03-21T13:12

2023-03-21T13:12

россия

безопасность

верховный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. "Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов), то они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - сказано в проекте. В качестве примера суд привел ситуации, когда гражданский оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.

https://ria.ru/20221217/vsu-1839143378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, верховный суд рф