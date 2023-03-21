https://ria.ru/20230321/sud-1859446765.html
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 21.03.2023
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления
Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:12
2023-03-21T13:12
2023-03-21T13:12
россия
безопасность
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. "Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов), то они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - сказано в проекте. В качестве примера суд привел ситуации, когда гражданский оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
https://ria.ru/20221217/vsu-1839143378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, верховный суд рф
Россия, Безопасность, Верховный суд РФ
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления
ВС России: гражданских можно судить за воинские преступления, если они помогают военным
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.
"Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов), то они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - сказано в проекте.
В качестве примера суд привел ситуации, когда гражданский оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
"Это абсурд!" Суд обязал пенсионера из Мурманска спонсировать ВСУ