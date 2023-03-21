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ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 21.03.2023
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13:12 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/sud-1859446765.html
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 21.03.2023
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления
Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:12
2023-03-21T13:12
россия
безопасность
верховный суд рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. "Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов), то они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - сказано в проекте. В качестве примера суд привел ситуации, когда гражданский оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
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россия, безопасность, верховный суд рф
Россия, Безопасность, Верховный суд РФ
ВС разъяснил, когда можно судить гражданских за воинские преступления

ВС России: гражданских можно судить за воинские преступления, если они помогают военным

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданских, которые помогли военным совершать преступления против военной службы, можно привлекать к ответственности как подстрекателей и соучастников, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.
"Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов), то они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - сказано в проекте.
В качестве примера суд привел ситуации, когда гражданский оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
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