https://ria.ru/20230321/stroyka-1859577080.html

Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге

Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге - РИА Новости, 21.03.2023

Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге

Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:32

2023-03-21T18:32

2023-03-21T18:32

экономика

россия

усть-луга

александр новак

китай

спг

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сейчас ведем переговоры, чтобы привлечь китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн, это тоже предмет переговоров сегодняшних во время приезда лидера КНР", – сказал Новак в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html

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китай

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экономика, россия, усть-луга, александр новак, китай, спг