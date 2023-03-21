https://ria.ru/20230321/stroyka-1859577080.html
Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге
Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге - РИА Новости, 21.03.2023
Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге
Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:32
2023-03-21T18:32
2023-03-21T18:32
экономика
россия
усть-луга
александр новак
китай
спг
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сейчас ведем переговоры, чтобы привлечь китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн, это тоже предмет переговоров сегодняшних во время приезда лидера КНР", – сказал Новак в эфире "Первого канала".
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экономика, россия, усть-луга, александр новак, китай, спг
Экономика, Россия, Усть-Луга, Александр Новак, Китай, СПГ
Россия ведет переговоры с Китаем о строительстве завода СПГ в Усть-Луге
Новак: Россия ведет переговоры о привлечении КНР к строительству комплекса в Усть-Луге