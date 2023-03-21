https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html

СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России

СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России

Starlink блокирует свои терминалы на новых российских территориях, из-за чего украинские войска не могут использовать их для запуска беспилотников в российском... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:19

2023-03-21T14:19

2023-03-21T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

илон маск

spacex

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Starlink блокирует свои терминалы на новых российских территориях, из-за чего украинские войска не могут использовать их для запуска беспилотников в российском тылу, пишет издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке. "Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, <…> но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час", — говорится в публикации. По словам собеседника издания, это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским военным приходится использовать более дорогие системы связи.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Самое большое покрытие в Европе — на Украине, она получила более 20 тысяч терминалов. Их активно используют ВСУ.В середине февраля американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит, чтобы спутники Starlink послужили для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.

https://ria.ru/20230316/mask-1858188342.html

россия

луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, илон маск, spacex, донецкая народная республика