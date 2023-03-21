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СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.03.2023 (обновлено: 23:55 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html
СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России
СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России
Starlink блокирует свои терминалы на новых российских территориях, из-за чего украинские войска не могут использовать их для запуска беспилотников в российском... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:19
2023-03-21T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
илон маск
spacex
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Starlink блокирует свои терминалы на новых российских территориях, из-за чего украинские войска не могут использовать их для запуска беспилотников в российском тылу, пишет издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке. "Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, &lt;…&gt; но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час", — говорится в публикации. По словам собеседника издания, это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским военным приходится использовать более дорогие системы связи.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Самое большое покрытие в Европе — на Украине, она получила более 20 тысяч терминалов. Их активно используют ВСУ.В середине февраля американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит, чтобы спутники Starlink послужили для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
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россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, илон маск, spacex, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Илон Маск, SpaceX, Донецкая Народная Республика
СМИ: Starlink не дает Киеву использовать терминалы в новых регионах России

The Economist: Starlink не дает Киеву использовать терминалы над новыми регионами России

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAАнтенна спутниковой системы Starlink на Украине
Антенна спутниковой системы Starlink на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Антенна спутниковой системы Starlink на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Starlink блокирует свои терминалы на новых российских территориях, из-за чего украинские войска не могут использовать их для запуска беспилотников в российском тылу, пишет издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.
"Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, <…> но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час", — говорится в публикации.
По словам собеседника издания, это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским военным приходится использовать более дорогие системы связи.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Самое большое покрытие в Европе — на Украине, она получила более 20 тысяч терминалов. Их активно используют ВСУ.
В середине февраля американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит, чтобы спутники Starlink послужили для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаИлон МаскSpaceXДонецкая Народная Республика
 
 
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