https://ria.ru/20230321/spisok-1859346946.html
СМИ: Турция выдала компаниям списки товаров, запрещенных для ввоза в Россию
СМИ: Турция выдала компаниям списки товаров, запрещенных для ввоза в Россию - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Турция выдала компаниям списки товаров, запрещенных для ввоза в Россию
Власти Турции составили для компаний список товаров, запрещенных для экспорта в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:32
2023-03-21T07:32
2023-03-21T11:36
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Турции составили для компаний список товаров, запрещенных для экспорта в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.Он также добавил, что товары из списка, произведенные в любой другой стране, запрещены к перевозке в Россию, однако если продукт произведен в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.Несмотря на попытку Анкары балансировать между поддержкой Украины и противостоянию антироссийским санкциям, в запрете экспорта определенной продукции Турция увидела возможность "избежать конфронтации с ЕС" — крупного импортера ее товаров, пишет агентство.Подчеркивается, что министерство торговли страны не стало комментировать эти сообщения.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что недружественным странам не хватает мужества признать провал этой политики. В самих этих государствах не раз звучали мнения, что антироссийские рестрикции неэффективны и вредны для тех, кто их ввел.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859131267.html
https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855080007.html
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цены на нефть, россия, турция, владимир путин, анкара (провинция), евросоюз
Цены на нефть, Россия, Турция, Владимир Путин, Анкара (провинция), Евросоюз
СМИ: Турция выдала компаниям списки товаров, запрещенных для ввоза в Россию
Reuters: турецкое правительство составило список запрещенных для ввоза в Россию товаров