https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859471848.html
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37 - РИА Новости, 21.03.2023
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37
Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:14
2023-03-21T14:14
2023-03-21T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152737/96/1527379652_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d496610b2cfca47ccc401115e6d8a142.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152737/96/1527379652_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f7e43590efe26ddd03649e17df6366da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три украинских РЛС производства США AN/TPQ-37