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Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37 - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859471848.html
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37 - РИА Новости, 21.03.2023
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37
Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:14
2023-03-21T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три украинских РЛС производства США AN/TPQ-37

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 марта, 17:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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