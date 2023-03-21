https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859471848.html

Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37

Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37 - РИА Новости, 21.03.2023

Российские военные уничтожили три украинские РЛС производства США AN/TPQ-37

Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:14

2023-03-21T14:14

2023-03-21T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф