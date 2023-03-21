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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных

Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023

Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:08

2023-03-21T14:08

2023-03-21T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях 2023-03-21T14:08 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео