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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:08
2023-03-21T14:08
2023-03-21T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
2023-03-21T14:08
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PT3M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
Миинобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 95 украинских военных