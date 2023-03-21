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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 21.03.2023 (обновлено: 14:23 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859470729.html
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:08
2023-03-21T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
донецкая народная республика
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Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных

Миинобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 95 украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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