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Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных

Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023

Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных

"Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила до 80 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила до 80 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

харьковская область

луганская народная республика

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Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях 2023-03-21T14:05 true PT3M34S

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)