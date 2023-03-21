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Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных
Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных
"Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила до 80 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:05
2023-03-21T14:05
2023-03-21T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила до 80 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
2023-03-21T14:05
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PT3M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных
Минобороны: на Купянском направлении за сутки уничтожили до 80 украинских военных