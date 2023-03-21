https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html
"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества
"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества - РИА Новости, 21.03.2023
"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества
Росатом и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:39
2023-03-21T18:39
2023-03-21T19:13
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
тяньваньская аэс
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Росатом и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что взаимодействие России и КНР по мирному атому продвигается успешно."Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита Росатомом и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества", - сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20230321/energetika-1859579862.html
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китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, тяньваньская аэс, в мире, космос - риа наука
Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин, Тяньваньская АЭС, В мире, Космос - РИА Наука
"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества
"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества