https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html

"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества

"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества - РИА Новости, 21.03.2023

"Росатом" и профильное агентство Китая подписали программу сотрудничества

Росатом и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:39

2023-03-21T18:39

2023-03-21T19:13

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

тяньваньская аэс

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Росатом и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что взаимодействие России и КНР по мирному атому продвигается успешно."Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита Росатомом и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества", - сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20230321/energetika-1859579862.html

китай

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китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, тяньваньская аэс, в мире, космос - риа наука