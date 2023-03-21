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Россия и КНР выступили за выполнение иранской ядерной сделки
Россия и КНР выступили за выполнение иранской ядерной сделки - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили за выполнение иранской ядерной сделки
Россия и Китай считают необходимым возобновить полное и эффективное выполнения Соглашения по иранской ядерной программе, говорится в тексте совместного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:58
2023-03-21T21:58
2023-03-21T21:58
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают необходимым возобновить полное и эффективное выполнения Соглашения по иранской ядерной программе, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтверждают важность скорейшего возобновления полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, в связи с чем призвали все заинтересованные стороны принять политические решения, которые оказали бы содействие положительному исходу переговоров о возобновлении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, оон
В мире, Россия, Китай, ООН
Россия и КНР выступили за выполнение иранской ядерной сделки
Россия и Китай призвали возобновить выполнение Соглашения по иранской ядерной программе
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают необходимым возобновить полное и эффективное выполнения Соглашения по иранской ядерной программе, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают важность скорейшего возобновления полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, в связи с чем призвали все заинтересованные стороны принять политические решения, которые оказали бы содействие положительному исходу переговоров о возобновлении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время