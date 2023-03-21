Полиция возбудила дело после избиения собаки на станции в Москве
Полиция возбудила дело после избиения собаки у железнодорожной станции "Москва-3"
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после избиения собаки у железнодорожной станции "Москва-3", сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на станции в Москве жестоко избили собаку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании", располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. Позднее в ФПК заявляли, что сотрудники, причастные к инциденту с избиением собаки у железнодорожной станции "Москва-3", уволены.
"Московско-Ярославской транспортной прокуратурой проведена проверка по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации о жестоком обращении с животным на железнодорожной станции "Москва-3" Ярославского направления МЖД", - говорится в сообщении.
По данным прокуроров, в феврале 2023 года неустановленные лица избили собаку по кличке Терри на территории Вагонного депо "Москва-3". Подчеркивается, что решение линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская об отказе в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное.
"В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства прокуратурой начальнику ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская внесено требование, по результатам рассмотрения которого следователем СО ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.