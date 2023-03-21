https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html

Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве

Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве - РИА Новости, 21.03.2023

Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве

Полный сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней нормы, сообщается на портале... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:44

2023-03-21T13:44

2023-03-21T13:44

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полный сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней нормы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что в Москве высота снежного покрова начиная с субботы каждый день становится ниже всего на один сантиметр. Во вторник утром снегомерная рейка на метеостанции ВДНХ показала 24 сантиметра, это немного ниже, чем климатическая норма этого дня, составляющая 29 сантиметров. "Сегодня и завтра снег медленно, но уверенно продолжит таять, а вот начиная с четверга этот процесс пойдет более интенсивно. Дело в том, что помимо высокой температуры воздуха, которая до конца недели будет превышать средние многолетние значения на три-семь градусов, в центральные области придут дожди", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"