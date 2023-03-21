https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html
Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве
Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве - РИА Новости, 21.03.2023
Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве
Полный сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней нормы, сообщается на портале... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:44
2023-03-21T13:44
2023-03-21T13:44
общество
москва
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111782/37/1117823789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5aeea0d7232f8c44613007978abf4df6.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полный сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней нормы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что в Москве высота снежного покрова начиная с субботы каждый день становится ниже всего на один сантиметр. Во вторник утром снегомерная рейка на метеостанции ВДНХ показала 24 сантиметра, это немного ниже, чем климатическая норма этого дня, составляющая 29 сантиметров. "Сегодня и завтра снег медленно, но уверенно продолжит таять, а вот начиная с четверга этот процесс пойдет более интенсивно. Дело в том, что помимо высокой температуры воздуха, которая до конца недели будет превышать средние многолетние значения на три-семь градусов, в центральные области придут дожди", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111782/37/1117823789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad67e6f4e8367c6eae4a19d2669c25ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве
"Фобос": снежный покров в Москве сойдет в начале апреля, это раньше многолетней нормы
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Полный сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней нормы, сообщается на портале "Метеовести
" центра погоды "Фобос".
«
"По нашим расчетам, апрельские температуры и теплые весенние дожди к концу недели уменьшат снежный покров в Москве до 6–11 сантиметров, а южная граница распространения снежного покрова будет пролегать по территории Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Нижегородской областей. Полный сход постоянного снежного покрова в столице ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней даты XXI века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве высота снежного покрова начиная с субботы каждый день становится ниже всего на один сантиметр. Во вторник утром снегомерная рейка на метеостанции ВДНХ показала 24 сантиметра, это немного ниже, чем климатическая норма этого дня, составляющая 29 сантиметров.
"Сегодня и завтра снег медленно, но уверенно продолжит таять, а вот начиная с четверга этот процесс пойдет более интенсивно. Дело в том, что помимо высокой температуры воздуха, которая до конца недели будет превышать средние многолетние значения на три-семь градусов, в центральные области придут дожди", - говорится в публикации.
Московские набережные начали готовить к открытию навигации