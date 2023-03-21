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Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 21.03.2023
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18:07 21.03.2023 (обновлено: 19:42 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/snaryady-1859566726.html
Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном
Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 21.03.2023
Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном
Действия Великобритания подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:07
2023-03-21T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
лондон
киев
россия
павел зарубин
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Действия Великобритания подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павлу Зарубину.Так дипломат прокомментировал сообщения о планах Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном."Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", — сказал он.По словам Лаврова, поставки ВСУ указанных снарядов плохо закончатся для самих британцев. Это также будет означать, что Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления, отметил он."Если это правда, значит они (власти Великобритании. — Прим. ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил глава МИД. Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
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в мире, цены на нефть, лондон, киев, россия, павел зарубин, сергей лавров, вгтрк, великобритания, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Лондон, Киев, Россия, Павел Зарубин, Сергей Лавров, ВГТРК, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина
Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Лавров заявил, что не удивлен решением Британии поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Действия Великобритания подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павлу Зарубину.
Так дипломат прокомментировал сообщения о планах Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
"Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", — сказал он.
По словам Лаврова, поставки ВСУ указанных снарядов плохо закончатся для самих британцев. Это также будет означать, что Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления, отметил он.
"Если это правда, значит они (власти Великобритании. — Прим. ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил глава МИД.

Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак. 22 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана
20 марта, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьЛондонКиевРоссияПавел ЗарубинСергей ЛавровВГТРКВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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