https://ria.ru/20230321/snaryady-1859566726.html

Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 21.03.2023

Лавров отреагировал на планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Действия Великобритания подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:07

2023-03-21T18:07

2023-03-21T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

павел зарубин

сергей лавров

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Действия Великобритания подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павлу Зарубину.Так дипломат прокомментировал сообщения о планах Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном."Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", — сказал он.По словам Лаврова, поставки ВСУ указанных снарядов плохо закончатся для самих британцев. Это также будет означать, что Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления, отметил он."Если это правда, значит они (власти Великобритании. — Прим. ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил глава МИД. Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

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