https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html

В Бердянске нашли схрон с оружием

В Бердянске нашли схрон с оружием - РИА Новости, 21.03.2023

В Бердянске нашли схрон с оружием

Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:01

2023-03-21T10:01

2023-03-21T10:01

специальная военная операция на украине

происшествия

бердянск

запорожская область

россия

украина

мвд украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784042375_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_bf2f5f114fce4f053f294052d82326cf.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области. "Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОМОН в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, нацеленного на установление лиц, хранящих оружие и боеприпасы, провели осмотр домовладения в садовом товариществе "Солнечный", в котором проживает 46-летний пенсионер МВД Украины. В результате осмотра жилища было обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в схроне находились четыре ружья, пневматическая винтовка, травматический пистолет, 16 пистолетов и револьверов, из которых пять - травматические, 200 граммов пороха, 15 магазинов к различным видам оружия и более 600 патронов различного калибра. Все находки были изъяты, проводится проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html

бердянск

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бердянск, запорожская область, россия, украина, мвд украины, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)