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В Бердянске нашли схрон с оружием - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
В Бердянске нашли схрон с оружием
В Бердянске нашли схрон с оружием - РИА Новости, 21.03.2023
В Бердянске нашли схрон с оружием
Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:01
2023-03-21T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
запорожская область
россия
украина
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области. "Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОМОН в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, нацеленного на установление лиц, хранящих оружие и боеприпасы, провели осмотр домовладения в садовом товариществе "Солнечный", в котором проживает 46-летний пенсионер МВД Украины. В результате осмотра жилища было обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в схроне находились четыре ружья, пневматическая винтовка, травматический пистолет, 16 пистолетов и револьверов, из которых пять - травматические, 200 граммов пороха, 15 магазинов к различным видам оружия и более 600 патронов различного калибра. Все находки были изъяты, проводится проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html
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происшествия, бердянск, запорожская область, россия, украина, мвд украины, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия, Украина, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Бердянске нашли схрон с оружием

Полицейские нашли схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, живущего в Бердянске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у входа в здание полиции в Бердянске
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили схрон с оружием у бывшего сотрудника МВД Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области.
"Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОМОН в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, нацеленного на установление лиц, хранящих оружие и боеприпасы, провели осмотр домовладения в садовом товариществе "Солнечный", в котором проживает 46-летний пенсионер МВД Украины. В результате осмотра жилища было обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в схроне находились четыре ружья, пневматическая винтовка, травматический пистолет, 16 пистолетов и револьверов, из которых пять - травматические, 200 граммов пороха, 15 магазинов к различным видам оружия и более 600 патронов различного калибра.
Все находки были изъяты, проводится проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Изъятое полицейскими в результате обыска в одном из гаражей Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБердянскЗапорожская областьРоссияУкраинаМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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