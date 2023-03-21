https://ria.ru/20230321/situatsiya-1859602092.html

Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове

Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове

Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

2023-03-21T22:54

в мире

корейский полуостров

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, настойчиво призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность, прилагая усилия к снижению напряженности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/kndr-1859002308.html

корейский полуостров

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китай

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в мире, корейский полуостров, россия, китай