https://ria.ru/20230321/situatsiya-1859602092.html
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове
Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
2023-03-21T22:54
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корейский полуостров
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китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, настойчиво призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность, прилагая усилия к снижению напряженности", - говорится в сообщении.
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в мире, корейский полуостров, россия, китай
В мире, Корейский полуостров, Россия, Китай
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове
Россия и Китай в заявлении выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове