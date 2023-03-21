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Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 21.03.2023
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19:42 21.03.2023 (обновлено: 22:54 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/situatsiya-1859602092.html
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове
Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T22:54
в мире
корейский полуостров
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, настойчиво призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность, прилагая усилия к снижению напряженности", - говорится в сообщении.
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в мире, корейский полуостров, россия, китай
В мире, Корейский полуостров, Россия, Китай
Россия и Китай выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове

Россия и Китай в заявлении выразили озабоченность ситуацией на Корейском полуострове

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, настойчиво призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность, прилагая усилия к снижению напряженности", - говорится в сообщении.
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