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Россия и КНР озаботились действиями США по созданию глобальной системы ПРО - РИА Новости, 21.03.2023
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20:50 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/sistema-1859620167.html
Россия и КНР озаботились действиями США по созданию глобальной системы ПРО
Россия и КНР озаботились действиями США по созданию глобальной системы ПРО - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР озаботились действиями США по созданию глобальной системы ПРО
Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы противоракетной обороны. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:50
2023-03-21T20:50
в мире
сша
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы противоракетной обороны. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей, а также со стремлением США к размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передаче своим союзникам", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
Россия и КНР озаботились действиями США по созданию глобальной системы ПРО

Россия и Китай озабочены активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО

© AP Photo / Missile Defense Agenc/Mark WrightИспытание наземной установки системы противоракетной обороны "Иджис"
Испытание наземной установки системы противоракетной обороны Иджис - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Missile Defense Agenc/Mark Wright
Испытание наземной установки системы противоракетной обороны "Иджис" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы противоракетной обороны.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей, а также со стремлением США к размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передаче своим союзникам", - говорится в заявлении.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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