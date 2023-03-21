https://ria.ru/20230321/sindrom-1859484304.html

Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода

Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода - РИА Новости, 21.03.2023

Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода

Неинвазивный пренатальный тест позволяет определить синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью, заявила к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:47

2023-03-21T14:47

2023-03-21T14:47

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест позволяет определить синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью, заявила к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина Гнетецкая. "Большинство неинвазивных пренатальных тестов, которые в первую очередь направлены на диагностику самой частой хромосомной патологии - трисомии по 21 хромосоме, практически со 100%-чувствительностью. Так, тест "Эвоген", который доступен бесплатно жительницам Москвы и Ямало-Ненецкого АО, даёт максимальную чувствительность",- сказала Гнетецкая на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям". Она отметила, что комбинированный скрининг, который введён по всей стране для беременных женщин, даёт примерно девяностопроцентную точность при выявлении синдрома Дауна у будущего ребёнка. Ранее сообщалось, что полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности. Для анализа требуется забор крови из вены.

https://ria.ru/20230321/sindrom_dauna-1859111519.html

https://ria.ru/20230321/daun-1859455137.html

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общество, россия, москва, мать и дитя