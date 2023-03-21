https://ria.ru/20230321/sindrom-1859484304.html
Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода
Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода - РИА Новости, 21.03.2023
Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода
Неинвазивный пренатальный тест позволяет определить синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью, заявила к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:47
2023-03-21T14:47
2023-03-21T14:47
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест позволяет определить синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью, заявила к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина Гнетецкая. "Большинство неинвазивных пренатальных тестов, которые в первую очередь направлены на диагностику самой частой хромосомной патологии - трисомии по 21 хромосоме, практически со 100%-чувствительностью. Так, тест "Эвоген", который доступен бесплатно жительницам Москвы и Ямало-Ненецкого АО, даёт максимальную чувствительность",- сказала Гнетецкая на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям". Она отметила, что комбинированный скрининг, который введён по всей стране для беременных женщин, даёт примерно девяностопроцентную точность при выявлении синдрома Дауна у будущего ребёнка. Ранее сообщалось, что полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности. Для анализа требуется забор крови из вены.
https://ria.ru/20230321/sindrom_dauna-1859111519.html
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общество, россия, москва, мать и дитя
Общество, Россия, Москва, Мать и дитя
Генетик рассказала, как можно определить синдром Дауна у плода
Генетик Гнетецкая: неинвазивный пренатальный тест может выявить синдром Дауна у плода
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест позволяет определить синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью, заявила к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина Гнетецкая.
"Большинство неинвазивных пренатальных тестов, которые в первую очередь направлены на диагностику самой частой хромосомной патологии - трисомии по 21 хромосоме, практически со 100%-чувствительностью. Так, тест "Эвоген", который доступен бесплатно жительницам Москвы
и Ямало-Ненецкого АО, даёт максимальную чувствительность",- сказала Гнетецкая на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям".
Всемирный день людей с синдромом Дауна
Она отметила, что комбинированный скрининг, который введён по всей стране для беременных женщин, даёт примерно девяностопроцентную точность при выявлении синдрома Дауна у будущего ребёнка.
Ранее сообщалось, что полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности. Для анализа требуется забор крови из вены.
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