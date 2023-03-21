https://ria.ru/20230321/sibir-1859580558.html

На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин

На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023

На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин

На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:40

2023-03-21T18:40

2023-03-21T19:25

сила сибири (газопровод)

экономика

цены на нефть

монголия

россия

китай

сила сибири — 2

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты, это будет 50 миллиардов кубических метров газа ",- сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html

монголия

россия

китай

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сила сибири (газопровод), экономика, цены на нефть, монголия, россия, китай, сила сибири — 2, владимир путин