Рейтинг@Mail.ru
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 21.03.2023 (обновлено: 19:25 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sibir-1859580558.html
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:40
2023-03-21T19:25
сила сибири (газопровод)
экономика
цены на нефть
монголия
россия
китай
сила сибири — 2
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520141_0:293:3119:2047_1920x0_80_0_0_6f03a9fc60514e4544aa53ffa6e9009b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты, это будет 50 миллиардов кубических метров газа ",- сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520141_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_98a1afbf704b46e0a398a20aea217965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сила сибири (газопровод), экономика, цены на нефть, монголия, россия, китай, сила сибири — 2, владимир путин
Сила Сибири (газопровод), Экономика, Цены на нефть, Монголия, Россия, Китай, Сила Сибири — 2, Владимир Путин
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин

Путин заявил, что на переговорах с Китаем подробно обсуждали проект "Сила Сибири — 2"

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты, это будет 50 миллиардов кубических метров газа ",- сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
19 марта, 23:38
 
Сила Сибири (газопровод)ЭкономикаЦены на нефтьМонголияРоссияКитайСила Сибири — 2Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала