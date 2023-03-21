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На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:40
2023-03-21T18:40
2023-03-21T19:25
сила сибири (газопровод)
экономика
цены на нефть
монголия
россия
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сила сибири — 2
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект строительства газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты, это будет 50 миллиардов кубических метров газа ",- сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html
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сила сибири (газопровод), экономика, цены на нефть, монголия, россия, китай, сила сибири — 2, владимир путин
Сила Сибири (газопровод), Экономика, Цены на нефть, Монголия, Россия, Китай, Сила Сибири — 2, Владимир Путин
На переговорах с Китаем подробно обсуждали "Силу Сибири — 2", заявил Путин
Путин заявил, что на переговорах с Китаем подробно обсуждали проект "Сила Сибири — 2"