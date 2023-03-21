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Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов - РИА Новости, 21.03.2023
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17:07 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/shtab-1859544152.html
Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов
Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов - РИА Новости, 21.03.2023
Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов
Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:07
2023-03-21T17:07
в мире
париж
франция
анн идальго
элизабет борн
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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы. "Учитывая контекст, Парижский муниципалитет запускает работу кризисного штаба", – говорится на сайте мэрии. Заседания штаба будут проходить каждый день, а его работа позволит "обозначить требуемые действия и установить их приоритетность, а также принимать необходимые решения для обеспечения непрерывной работы муниципальных служб", сказано в тексте. "(Мэр Парижа) Анн Идальго призывает к спокойствию и призывает правительство отозвать реформу и вступить в диалог", - говорится в сообщении. Ранее власти Франции направили Идальго письмо с требованием принудительно вернуть уборщиков мусора к работе на фоне кризисной ситуации с отходами на улицах города. Мэр ответила, что ситуация "полностью объясняется" стремлением правительства провести непопулярную пенсионную реформу и отказалась насильно возвращать их к работе. В ответ префект парижской полиции Лоран Нуньес объявил о своем решении принудительно привлечь к работе протестующих мусорщиков для сбора более 10 тысяч тонн мусора. Кроме того, из-за протестов ограничивали движение общественного транспорта. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, париж, франция, анн идальго, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Анн Идальго, Элизабет Борн
Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов

Мэрия Парижа объявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями протестов

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.
"Учитывая контекст, Парижский муниципалитет запускает работу кризисного штаба", – говорится на сайте мэрии.
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Заседания штаба будут проходить каждый день, а его работа позволит "обозначить требуемые действия и установить их приоритетность, а также принимать необходимые решения для обеспечения непрерывной работы муниципальных служб", сказано в тексте.
"(Мэр Парижа) Анн Идальго призывает к спокойствию и призывает правительство отозвать реформу и вступить в диалог", - говорится в сообщении.
Ранее власти Франции направили Идальго письмо с требованием принудительно вернуть уборщиков мусора к работе на фоне кризисной ситуации с отходами на улицах города. Мэр ответила, что ситуация "полностью объясняется" стремлением правительства провести непопулярную пенсионную реформу и отказалась насильно возвращать их к работе. В ответ префект парижской полиции Лоран Нуньес объявил о своем решении принудительно привлечь к работе протестующих мусорщиков для сбора более 10 тысяч тонн мусора.
Кроме того, из-за протестов ограничивали движение общественного транспорта.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
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