https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html

Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев

Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев - РИА Новости, 21.03.2023

Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев

Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго. В интервью... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:57

2023-03-21T09:57

2023-03-21T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго. В интервью Rheinische Post политик отметил, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, чтобы Украина могла защитить свою целостность и независимость. "Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона", — написал один из комментаторов. "Шольцу вручили сценарий, и он повторяет его как попугай", — отметил другой. "Германия сейчас не суверенная нация, а лакей США под руководством поджигателя конфликта Шольца", — заявил третий. "Учитывая скорость, с которой рушатся банки на Западе, я бы сказал, что уместно думать о наших интересах, а не поддерживать конфликт", — поделился мнением еще один пользователь. "Когда он прекратит разжигать конфликт?" — спросил читатель.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230321/politika-1859038077.html

https://ria.ru/20230320/donbass-1858379753.html

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