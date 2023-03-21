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Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 21.03.2023 (обновлено: 11:27 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html
Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев
Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев - РИА Новости, 21.03.2023
Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев
Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго. В интервью... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:57
2023-03-21T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго. В интервью Rheinische Post политик отметил, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, чтобы Украина могла защитить свою целостность и независимость. "Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона", — написал один из комментаторов. "Шольцу вручили сценарий, и он повторяет его как попугай", — отметил другой. "Германия сейчас не суверенная нация, а лакей США под руководством поджигателя конфликта Шольца", — заявил третий. "Учитывая скорость, с которой рушатся банки на Западе, я бы сказал, что уместно думать о наших интересах, а не поддерживать конфликт", — поделился мнением еще один пользователь. "Когда он прекратит разжигать конфликт?" — спросил читатель.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230321/politika-1859038077.html
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в мире, украина, олаф шольц, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Россия
Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев

Пользователи Twitter раскритиковали слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго.

В интервью Rheinische Post политик отметил, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, чтобы Украина могла защитить свою целостность и независимость.
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"Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона", — написал один из комментаторов.

"Шольцу вручили сценарий, и он повторяет его как попугай", — отметил другой.

"Германия сейчас не суверенная нация, а лакей США под руководством поджигателя конфликта Шольца", — заявил третий.

"Учитывая скорость, с которой рушатся банки на Западе, я бы сказал, что уместно думать о наших интересах, а не поддерживать конфликт", — поделился мнением еще один пользователь.

"Когда он прекратит разжигать конфликт?" — спросил читатель.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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