https://ria.ru/20230321/sholts-1859359674.html

Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023

Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:58

2023-03-21T08:58

2023-03-21T09:00

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олаф шольц

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post."Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив", - рассказал Шольц изданию.Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму. "Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта", - подытожил политик.Ранее канцлер Германии уже рассказывал о неоднократных переговорах с российским лидером по телефону. Он отмечал, что беседы всегда проходили в вежливом тоне. Шольц также указывал, что намерен продолжать общение с Путиным.

https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html

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германия, россия, олаф шольц, владимир путин, в мире