Рейтинг@Mail.ru
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 21.03.2023 (обновлено: 09:00 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sholts-1859359674.html
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:58
2023-03-21T09:00
германия
россия
олаф шольц
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post."Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив", - рассказал Шольц изданию.Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму. "Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта", - подытожил политик.Ранее канцлер Германии уже рассказывал о неоднократных переговорах с российским лидером по телефону. Он отмечал, что беседы всегда проходили в вежливом тоне. Шольц также указывал, что намерен продолжать общение с Путиным.
https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, олаф шольц, владимир путин, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что его телефонные разговоры с Путиным длились до полутора часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post.
"Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив", - рассказал Шольц изданию.
Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму. "Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта", - подытожил политик.
Ранее канцлер Германии уже рассказывал о неоднократных переговорах с российским лидером по телефону. Он отмечал, что беседы всегда проходили в вежливом тоне. Шольц также указывал, что намерен продолжать общение с Путиным.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Шольц прокомментировал решение МУС об "ордере на арест Путина"
18 марта, 15:49
 
ГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала