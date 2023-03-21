https://ria.ru/20230321/sholts-1859359674.html
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:58
2023-03-21T08:58
2023-03-21T09:00
германия
россия
олаф шольц
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post."Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив", - рассказал Шольц изданию.Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму. "Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта", - подытожил политик.Ранее канцлер Германии уже рассказывал о неоднократных переговорах с российским лидером по телефону. Он отмечал, что беседы всегда проходили в вежливом тоне. Шольц также указывал, что намерен продолжать общение с Путиным.
https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, олаф шольц, владимир путин, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что его телефонные разговоры с Путиным длились до полутора часов
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post
.
"Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив", - рассказал Шольц изданию.
Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму. "Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта", - подытожил политик.
Ранее канцлер Германии уже рассказывал о неоднократных переговорах с российским лидером по телефону. Он отмечал, что беседы всегда проходили в вежливом тоне. Шольц также указывал, что намерен продолжать общение с Путиным.
Шольц прокомментировал решение МУС об "ордере на арест Путина"