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Биография Натальи Шашковой - РИА Новости, 21.03.2023
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13:54 21.03.2023 (обновлено: 15:12 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/shashkova-1859454814.html
Биография Натальи Шашковой
Биография Натальи Шашковой - РИА Новости, 21.03.2023
Биография Натальи Шашковой
В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021). РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:54
2023-03-21T15:12
справки
московский государственный институт культуры
государственный музей архитектуры имени щусева
культура
музеи
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В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021).Работала старшим научным сотрудником – хранителем коллекции Государственного музея А.С. Пушкина.С 2017 года работала в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе — главного хранителя музея.21 марта 2023 года стало известно, что Наталья Шашкова возглавит Музей архитектуры имени Щусева. Она вступит в должность 22 марта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Алёна Пава
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5
4.7
96
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справки, московский государственный институт культуры, государственный музей архитектуры имени щусева, культура, музеи
Справки, Московский государственный институт культуры, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Культура, Музеи

Биография Натальи Шашковой

© Фото : Музей архитектуры имени А. В. ЩусеваНовый директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова
Новый директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Музей архитектуры имени А. В. Щусева
Читать ria.ru в
В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021).
Работала старшим научным сотрудником – хранителем коллекции Государственного музея А.С. Пушкина.
С 2017 года работала в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе — главного хранителя музея.
21 марта 2023 года стало известно, что Наталья Шашкова возглавит Музей архитектуры имени Щусева. Она вступит в должность 22 марта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМосковский государственный институт культурыГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваКультураМузеи
 
 
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