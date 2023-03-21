https://ria.ru/20230321/shashkova-1859454814.html

Биография Натальи Шашковой

Биография Натальи Шашковой - РИА Новости, 21.03.2023

Биография Натальи Шашковой

В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021). РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:54

2023-03-21T13:54

2023-03-21T15:12

справки

московский государственный институт культуры

государственный музей архитектуры имени щусева

культура

музеи

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В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021).Работала старшим научным сотрудником – хранителем коллекции Государственного музея А.С. Пушкина.С 2017 года работала в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе — главного хранителя музея.21 марта 2023 года стало известно, что Наталья Шашкова возглавит Музей архитектуры имени Щусева. Она вступит в должность 22 марта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, московский государственный институт культуры, государственный музей архитектуры имени щусева, культура, музеи