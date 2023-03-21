https://ria.ru/20230321/shashkova-1859454814.html
Биография Натальи Шашковой
Биография Натальи Шашковой - РИА Новости, 21.03.2023
Биография Натальи Шашковой
В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021). РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:54
2023-03-21T13:54
2023-03-21T15:12
справки
московский государственный институт культуры
государственный музей архитектуры имени щусева
культура
музеи
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В 2001 году окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Культурология". Кандидат искусствоведения (2021).Работала старшим научным сотрудником – хранителем коллекции Государственного музея А.С. Пушкина.С 2017 года работала в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. В последние годы занимала должность заместителя директора по учетно-хранительской работе — главного хранителя музея.21 марта 2023 года стало известно, что Наталья Шашкова возглавит Музей архитектуры имени Щусева. Она вступит в должность 22 марта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, московский государственный институт культуры, государственный музей архитектуры имени щусева, культура, музеи
Справки, Московский государственный институт культуры, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Культура, Музеи