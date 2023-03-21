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Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений
Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений - РИА Новости, 21.03.2023
Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений
Валютные сбережения россиян выросли в начале года на 1,4% - до рекордных 226,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:17
2023-03-21T06:17
2023-03-21T06:26
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Валютные сбережения россиян выросли в начале года на 1,4% - до рекордных 226,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Так, почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличную валюту: за месяц ее объем вырос на 1,5%, или 1,6 миллиарда долларов, - до 105,4 миллиарда долларов. При этом за год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов. Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в зарубежных банках - на них "лежит" 29% всех валютных средств граждан. Жители страны перевели на свои иностранные счета в январе 2 миллиарда долларов, в результате чего они выросли на 3% - до 66,5 миллиарда долларов. При этом валютные счета в российских банках продолжают "худеть": за первый месяц текущего года они сократились еще на 0,8%, или 440 миллионов долларов, до минимальных за все время публикации этой статистики 54,7 миллиарда долларов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений
ЦБ: сбережения россиян в валюте достигли 226 миллиардов долларов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Валютные сбережения россиян выросли в начале года на 1,4% - до рекордных 226,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
Так, почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличную валюту: за месяц ее объем вырос на 1,5%, или 1,6 миллиарда долларов, - до 105,4 миллиарда долларов. При этом за год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов.
В России заметно снизился размер запрашиваемых микрозаймов
Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в зарубежных банках - на них "лежит" 29% всех валютных средств граждан. Жители страны перевели на свои иностранные счета в январе 2 миллиарда долларов, в результате чего они выросли на 3% - до 66,5 миллиарда долларов.
При этом валютные счета в российских банках продолжают "худеть": за первый месяц текущего года они сократились еще на 0,8%, или 440 миллионов долларов, до минимальных за все время публикации этой статистики 54,7 миллиарда долларов.