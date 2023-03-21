Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2023
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:25
2023-03-21T13:25
специальная военная операция на украине
экономика
евросоюз
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание EUobserver. Согласно изданию, этот призыв, в частности, озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил о необходимости включения в список подсанкционных лиц бизнесменов. Его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на "родственников российских VIP-персон". В Литве заявили, что новые ограничения должны затронуть "Росатом". По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, санкции против компании могут коснуться членов совета директоров и новых контрактов. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Евросоюз, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций

EUobserver: в ЕС призвали включить "Росатом" в 11-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание EUobserver.
Согласно изданию, этот призыв, в частности, озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил о необходимости включения в список подсанкционных лиц бизнесменов. Его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на "родственников российских VIP-персон".
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
10 марта, 08:00
В Литве заявили, что новые ограничения должны затронуть "Росатом". По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, санкции против компании могут коснуться членов совета директоров и новых контрактов.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЕвросоюзРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала