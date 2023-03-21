https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2023
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:25
2023-03-21T13:25
2023-03-21T13:25
специальная военная операция на украине
экономика
евросоюз
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание EUobserver. Согласно изданию, этот призыв, в частности, озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил о необходимости включения в список подсанкционных лиц бизнесменов. Его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на "родственников российских VIP-персон". В Литве заявили, что новые ограничения должны затронуть "Росатом". По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, санкции против компании могут коснуться членов совета директоров и новых контрактов. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Евросоюз, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций
EUobserver: в ЕС призвали включить "Росатом" в 11-й пакет санкций против России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание EUobserver
.
Согласно изданию, этот призыв, в частности, озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил о необходимости включения в список подсанкционных лиц бизнесменов. Его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на "родственников российских VIP-персон".
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
В Литве заявили, что новые ограничения должны затронуть "Росатом". По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, санкции против компании могут коснуться членов совета директоров и новых контрактов.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.