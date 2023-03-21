https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html

В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций

В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2023

В ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций

Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:25

2023-03-21T13:25

2023-03-21T13:25

специальная военная операция на украине

экономика

евросоюз

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

санкции

реакция на санкции

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС призвали начать составлять 11-й пакет санкций в отношении России и включить в него новых лиц и госкорпорацию "Росатом", сообщает издание EUobserver. Согласно изданию, этот призыв, в частности, озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также заявил о необходимости включения в список подсанкционных лиц бизнесменов. Его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на "родственников российских VIP-персон". В Литве заявили, что новые ограничения должны затронуть "Росатом". По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, санкции против компании могут коснуться членов совета директоров и новых контрактов. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции