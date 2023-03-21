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В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
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22:15 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/samosokhranenie-1859634273.html
В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном
В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном
У некоторых западных политиков "кончился" инстинкт самосохранения, ответ на применение снарядов с обедненным ураном может быть "вполне обогащенным", заявил РИА... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:15
2023-03-21T22:15
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У некоторых западных политиков "кончился" инстинкт самосохранения, ответ на применение снарядов с обедненным ураном может быть "вполне обогащенным", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. "Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным", - сказал Морозов. Морозов добавил, что "будить наше ядерное лихо" не стоит.
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в мире, россия, олег морозов, госдума рф, единая россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Олег Морозов, Госдума РФ, Единая Россия, Великобритания, Украина
В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном

Депутат Госдумы Морозов: поставка Киеву снарядов с ураном приведет к тяжелым последствиям

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов
Депутат Госдумы от Единой России Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У некоторых западных политиков "кончился" инстинкт самосохранения, ответ на применение снарядов с обедненным ураном может быть "вполне обогащенным", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле.
"Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным", - сказал Морозов.
Морозов добавил, что "будить наше ядерное лихо" не стоит.
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