https://ria.ru/20230321/samosokhranenie-1859634273.html

В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном

В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023

В Госдуме предостерегли Киев от применения снарядов с обедненным ураном

У некоторых западных политиков "кончился" инстинкт самосохранения, ответ на применение снарядов с обедненным ураном может быть "вполне обогащенным", заявил РИА... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:15

2023-03-21T22:15

2023-03-21T22:15

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У некоторых западных политиков "кончился" инстинкт самосохранения, ответ на применение снарядов с обедненным ураном может быть "вполне обогащенным", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. "Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным", - сказал Морозов. Морозов добавил, что "будить наше ядерное лихо" не стоит.

https://ria.ru/20230321/putin-1859626892.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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Кирилл Иванников

в мире, россия, олег морозов, госдума рф, единая россия, великобритания, украина