https://ria.ru/20230321/samolety-1859392740.html

Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах

Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах - РИА Новости, 21.03.2023

Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах

Изменение правил нанесения государственных и регистрационных знаков на самолеты коснется лишь тех воздушных судов, госрегистрация которых состоится после... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:54

2023-03-21T10:54

2023-03-21T10:54

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

транспорт

авиация

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Изменение правил нанесения государственных и регистрационных знаков на самолеты коснется лишь тех воздушных судов, госрегистрация которых состоится после вступления в силу новых правил (с сентября 2023 года), следует из документа Минтранса РФ. "Обязательные требования, установленные приказом министерства транспорта РФ №18, подлежат исполнению в отношении определенных пунктов 1 статьи 33 Воздушного кодекса РФ гражданских воздушных судов, государственная регистрация которых осуществляется после вступления в силу приказа министерства транспорта РФ №18 в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ", - говорится в распоряжении. Минтранс России ранее в марте издал приказ, согласно которому российские авиакомпании с сентября 2023 года должны размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по новым правилам. Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля. Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла. Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак - на левой половине нижней поверхности крыла. Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный - состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита. Новые правила действуют до 1 сентября 2029 года.

https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html

https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html

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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), транспорт, авиация