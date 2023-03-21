Рейтинг@Mail.ru
Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/samolety-1859392740.html
Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах
Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах - РИА Новости, 21.03.2023
Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах
Изменение правил нанесения государственных и регистрационных знаков на самолеты коснется лишь тех воздушных судов, госрегистрация которых состоится после... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:54
2023-03-21T10:54
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
транспорт
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Изменение правил нанесения государственных и регистрационных знаков на самолеты коснется лишь тех воздушных судов, госрегистрация которых состоится после вступления в силу новых правил (с сентября 2023 года), следует из документа Минтранса РФ. "Обязательные требования, установленные приказом министерства транспорта РФ №18, подлежат исполнению в отношении определенных пунктов 1 статьи 33 Воздушного кодекса РФ гражданских воздушных судов, государственная регистрация которых осуществляется после вступления в силу приказа министерства транспорта РФ №18 в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ", - говорится в распоряжении. Минтранс России ранее в марте издал приказ, согласно которому российские авиакомпании с сентября 2023 года должны размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по новым правилам. Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля. Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла. Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак - на левой половине нижней поверхности крыла. Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный - состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита. Новые правила действуют до 1 сентября 2029 года.
https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html
https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), транспорт, авиация
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Транспорт, Авиация
Минтранс объяснил новые правила об опознавательных знаках на самолетах

Минтранс разъяснил детали новых правил размещения опознавательных знаков на самолетах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Изменение правил нанесения государственных и регистрационных знаков на самолеты коснется лишь тех воздушных судов, госрегистрация которых состоится после вступления в силу новых правил (с сентября 2023 года), следует из документа Минтранса РФ.
"Обязательные требования, установленные приказом министерства транспорта РФ №18, подлежат исполнению в отношении определенных пунктов 1 статьи 33 Воздушного кодекса РФ гражданских воздушных судов, государственная регистрация которых осуществляется после вступления в силу приказа министерства транспорта РФ №18 в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ", - говорится в распоряжении.
Рабочий достает из форм готовые слитки в литейном цехе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Сибирские ученые научились сваривать авиационный сплав без потери прочности
14 марта, 12:35
Минтранс России ранее в марте издал приказ, согласно которому российские авиакомпании с сентября 2023 года должны размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по новым правилам.
Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
На разуме и инстинктах: невероятные случаи спасения в авиации
17 марта, 08:00
Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла. Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак - на левой половине нижней поверхности крыла.
Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный - состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита. Новые правила действуют до 1 сентября 2029 года.
Специалист компании А-Техникс осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Авиакомпании в России не каннибализировали ни один самолет, заявил Савельев
15 марта, 12:14
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТранспортАвиация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала