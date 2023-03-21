https://ria.ru/20230321/salmonellez-1859626057.html

В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом

В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 21.03.2023

В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом

Девять жителей Набережных Челнов госпитализированы после посещения кафе, у них диагностировано заболевание сальмонеллезом, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:24

2023-03-21T21:24

2023-03-21T21:24

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Девять жителей Набережных Челнов госпитализированы после посещения кафе, у них диагностировано заболевание сальмонеллезом, сообщает следственное управление СК России по Татарстану. По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/yaschur-1856819462.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)