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В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 21.03.2023
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21:24 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/salmonellez-1859626057.html
В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом
В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 21.03.2023
В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом
Девять жителей Набережных Челнов госпитализированы после посещения кафе, у них диагностировано заболевание сальмонеллезом, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:24
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происшествия
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Девять жителей Набережных Челнов госпитализированы после посещения кафе, у них диагностировано заболевание сальмонеллезом, сообщает следственное управление СК России по Татарстану. По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом

СК России: в Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллезом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Девять жителей Набережных Челнов госпитализированы после посещения кафе, у них диагностировано заболевание сальмонеллезом, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.
«

"В медицинские учреждения города Набережные Челны 18 и 19 марта госпитализированы девять человек, у которых в последующем было диагностировано заболевание сальмонеллезом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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