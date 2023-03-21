https://ria.ru/20230321/rozysk-1859352115.html
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске - РИА Новости, 21.03.2023
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске
Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:14
2023-03-21T08:14
2023-03-21T08:14
общество
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758377812_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8b06d3a033595b494589705caba2e123.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". В учреждении уточнили, что дальнейшую судьбу злоумышленника решают сотрудники полиции. Это уже седьмой случай за последние два года, когда контролеры "Организатора перевозок" выявляют нарушителей правил оплаты проезда, которые находятся в федеральном розыске. В учреждении отметили, что ежедневно в вестибюлях метро работают около 140 их контролеров. Они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о комфорте и безопасности пассажиров. "В случае выявления безбилетного проезда они обязаны попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, для вынесения постановления. При отказе контролеры имеют право обратиться к сотрудникам полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/kontroler-1783446702.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758377812_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f44366ad192a515e53a2c0367cf0cc23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске
Контролер в метро Москвы поймал безбилетного пассажира, находящегося в федеральном розыске
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
«
"Для оформления протокола о нарушении наш контролер на станции метро "Текстильщики" попросил пассажира предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако мужчина отказался его предоставить. Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске", - отметили в пресс-службе.
В учреждении уточнили, что дальнейшую судьбу злоумышленника решают сотрудники полиции.
Это уже седьмой случай за последние два года, когда контролеры "Организатора перевозок" выявляют нарушителей правил оплаты проезда, которые находятся в федеральном розыске. В учреждении отметили, что ежедневно в вестибюлях метро работают около 140 их контролеров. Они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о комфорте и безопасности пассажиров.
"В случае выявления безбилетного проезда они обязаны попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, для вынесения постановления. При отказе контролеры имеют право обратиться к сотрудникам полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
В Москве контролер помог задержать мужчину, разыскиваемого за кражу