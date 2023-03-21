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В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске - РИА Новости, 21.03.2023
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08:14 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/rozysk-1859352115.html
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске - РИА Новости, 21.03.2023
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске
Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:14
2023-03-21T08:14
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". В учреждении уточнили, что дальнейшую судьбу злоумышленника решают сотрудники полиции. Это уже седьмой случай за последние два года, когда контролеры "Организатора перевозок" выявляют нарушителей правил оплаты проезда, которые находятся в федеральном розыске. В учреждении отметили, что ежедневно в вестибюлях метро работают около 140 их контролеров. Они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о комфорте и безопасности пассажиров. "В случае выявления безбилетного проезда они обязаны попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, для вынесения постановления. При отказе контролеры имеют право обратиться к сотрудникам полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/kontroler-1783446702.html
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске

Контролер в метро Москвы поймал безбилетного пассажира, находящегося в федеральном розыске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКонтролеры ГКУ "Организатор перевозок" на станции метро в Москве
Контролеры ГКУ Организатор перевозок на станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" на станции метро в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
«
"Для оформления протокола о нарушении наш контролер на станции метро "Текстильщики" попросил пассажира предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако мужчина отказался его предоставить. Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске", - отметили в пресс-службе.
В учреждении уточнили, что дальнейшую судьбу злоумышленника решают сотрудники полиции.
Это уже седьмой случай за последние два года, когда контролеры "Организатора перевозок" выявляют нарушителей правил оплаты проезда, которые находятся в федеральном розыске. В учреждении отметили, что ежедневно в вестибюлях метро работают около 140 их контролеров. Они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о комфорте и безопасности пассажиров.
"В случае выявления безбилетного проезда они обязаны попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, для вынесения постановления. При отказе контролеры имеют право обратиться к сотрудникам полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
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ОбществоМоскваМосковский метрополитен
 
 
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