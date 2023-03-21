https://ria.ru/20230321/rozysk-1859352115.html

В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске

В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске - РИА Новости, 21.03.2023

В Москве контролер в метро задержал безбилетника, находящегося в розыске

Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:14

2023-03-21T08:14

2023-03-21T08:14

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контролер "Организатора перевозок" на станции московского метро "Текстильщики" остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты, оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". В учреждении уточнили, что дальнейшую судьбу злоумышленника решают сотрудники полиции. Это уже седьмой случай за последние два года, когда контролеры "Организатора перевозок" выявляют нарушителей правил оплаты проезда, которые находятся в федеральном розыске. В учреждении отметили, что ежедневно в вестибюлях метро работают около 140 их контролеров. Они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о комфорте и безопасности пассажиров. "В случае выявления безбилетного проезда они обязаны попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, для вынесения постановления. При отказе контролеры имеют право обратиться к сотрудникам полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220414/kontroler-1783446702.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский метрополитен