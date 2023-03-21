https://ria.ru/20230321/rezervy-1859567783.html

Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков

Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков - РИА Новости, 21.03.2023

Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков

Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:09

2023-03-21T18:09

2023-03-21T18:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. "Банк России в целях стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран и при этом сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов установил с 1 апреля 2023 года для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных стран и иных иностранных валютах", - говорится в сообщении на сайте ЦБ. Уточняется, что такие резервы составят 7,5% по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран и 5,5% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, за исключением обязательств в валютах недружественных стран. При этом, размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю. "Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Иные нормативы обязательных резервов остаются без изменения", - отметили в регуляторе.

https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html

https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)