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Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков - РИА Новости, 21.03.2023
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18:09 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/rezervy-1859567783.html
Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков
Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков - РИА Новости, 21.03.2023
Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков
Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:09
2023-03-21T18:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. "Банк России в целях стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран и при этом сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов установил с 1 апреля 2023 года для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных стран и иных иностранных валютах", - говорится в сообщении на сайте ЦБ. Уточняется, что такие резервы составят 7,5% по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран и 5,5% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, за исключением обязательств в валютах недружественных стран. При этом, размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю. "Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Иные нормативы обязательных резервов остаются без изменения", - отметили в регуляторе.
https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков

Банк России установил нормативы резервов по пассивам банков в недружественных валютах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России c 1 апреля установил дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
"Банк России в целях стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран и при этом сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов установил с 1 апреля 2023 года для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных стран и иных иностранных валютах", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.
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Уточняется, что такие резервы составят 7,5% по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран и 5,5% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, за исключением обязательств в валютах недружественных стран. При этом, размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.
"Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Иные нормативы обязательных резервов остаются без изменения", - отметили в регуляторе.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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