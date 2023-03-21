https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859608440.html
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями"
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями"
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями", "силами зла", включая Исламское движение Восточного Туркестана*. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:04
2023-03-21T20:04
2023-03-21T20:06
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями", "силами зла", включая Исламское движение Восточного Туркестана*. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны согласились обсудить проведение ежегодных встреч министров внутренних дел и общественной безопасности, наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере в целях противодействия "цветным революциям", борьбы с "тремя силами зла", включая "Исламское движение Восточного Туркестана"*, с трансграничной организованной преступностью, экономическими преступлениями и преступлениями, связанными с наркотиками", - говорится в заявлении. "Исламское движение Восточного Туркестана"* выступает за создание отдельного государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20230321/bezopasnost-1859602796.html
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в мире, россия, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Россия, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями"
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями", "силами зла"