https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859603513.html

Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций"

Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций" - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций"

Россия и Китай не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:46

2023-03-21T19:46

2023-03-21T19:46

в мире

россия

центральная азия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела региона", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230321/bezopasnost-1859602796.html

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в мире, россия, центральная азия, китай