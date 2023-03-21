https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859603513.html
Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций"
Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций"
Россия и Китай не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:46
2023-03-21T19:46
2023-03-21T19:46
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела региона", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, центральная азия, китай
В мире, Россия, Центральная Азия, Китай
Россия и Китай заявили, что не приемлют попытки импорта "цветных революций"
Россия и Китай заявили, что не приемлют импорта "цветных революций" в Центральной Азии