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РЭЦ: экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo - РИА Новости, 21.03.2023
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14:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/rets-1859478521.html
РЭЦ: экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo
РЭЦ: экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo - РИА Новости, 21.03.2023
РЭЦ: экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo
Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:32
российский экспортный центр (рэц)
россия
вьетнам
ханой
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участниками коллективной экспозиции станут 8 российских компаний. Выставка пройдет в Ханое с 5 по 8 апреля", - говорится в сообщении.Площадь российской экспозиции составит 288 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания, технологий, промышленного оборудования, а также услуг от крупнейших экспортеров из России.Среди продукции и услуг, которые представят российские компании на стенде, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, труба стальная футерованная полиэтиленом, транспортно-экспедиционные услуги.Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других стран.
https://ria.ru/20230320/infrastruktura-1859108075.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, вьетнам, ханой
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вьетнам, Ханой

РЭЦ: экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Участниками коллективной экспозиции станут 8 российских компаний. Выставка пройдет в Ханое с 5 по 8 апреля", - говорится в сообщении.
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Площадь российской экспозиции составит 288 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания, технологий, промышленного оборудования, а также услуг от крупнейших экспортеров из России.
Среди продукции и услуг, которые представят российские компании на стенде, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, труба стальная футерованная полиэтиленом, транспортно-экспедиционные услуги.
Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других стран.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВьетнамХаной
 
 
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