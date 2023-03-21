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Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения - РИА Новости, 21.03.2023
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20:44 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/razoruzhenie-1859619370.html
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:44
2023-03-21T20:44
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны подтверждают приверженность своим обязательствам по этому Договору и продолжат координировать усилия в целях сохранения и укрепления Договора в интересах поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения

Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов ядерного разоружения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны подтверждают приверженность своим обязательствам по этому Договору и продолжат координировать усилия в целях сохранения и укрепления Договора в интересах поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
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