https://ria.ru/20230321/razoruzhenie-1859619370.html
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:44
2023-03-21T20:44
2023-03-21T20:44
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны подтверждают приверженность своим обязательствам по этому Договору и продолжат координировать усилия в целях сохранения и укрепления Договора в интересах поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов ядерного разоружения
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны подтверждают приверженность своим обязательствам по этому Договору и продолжат координировать усилия в целях сохранения и укрепления Договора в интересах поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
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