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Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.03.2023
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20:25 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/rassledovanie-1859614579.html
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"
Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:25
россия
китай
европа
алексей миллер
газпром
северный поток — 2
северный поток
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, китай, европа, алексей миллер, газпром, северный поток — 2, северный поток, владимир путин, генеральная прокуратура рф, русский язык в мире
Россия, Китай, Европа, Алексей Миллер, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Русский язык в мире
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"

Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток".
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
 
РоссияКитайЕвропаАлексей МиллерГазпромСеверный поток — 2Северный потокВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФРусский язык в мире
 
 
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