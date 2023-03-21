https://ria.ru/20230321/rassledovanie-1859614579.html

Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"

Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"

Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:25

2023-03-21T20:25

2023-03-21T20:25

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китай

европа

алексей миллер

газпром

северный поток — 2

северный поток

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

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китай

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