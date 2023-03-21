https://ria.ru/20230321/rassledovanie-1859614579.html
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"
Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:25
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китай
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алексей миллер
газпром
северный поток — 2
северный поток
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, китай, европа, алексей миллер, газпром, северный поток — 2, северный поток, владимир путин, генеральная прокуратура рф, русский язык в мире
Россия, Китай, Европа, Алексей Миллер, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Русский язык в мире
Россия и КНР выступили за объективное расследование по "Северным потокам"
Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на "Северных потоках"