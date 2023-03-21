Рейтинг@Mail.ru
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/pvo-1859469933.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 21.03.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:05
2023-03-21T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
кременная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:9:2673:1513_1920x0_80_0_0_d042e2cc3725eb4b128544998164d24b.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожено 403 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html
россия
харьковская область
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:22:2673:2027_1920x0_80_0_0_d11f8d580f97934e341b7188a330d129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, кременная
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Кременная
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено 403 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023
20 марта, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьКременная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала