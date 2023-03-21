https://ria.ru/20230321/pvo-1859469933.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон

Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 21.03.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:05

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожено 403 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html

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в мире, россия, харьковская область, кременная