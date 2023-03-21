https://ria.ru/20230321/pvo-1859469933.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 21.03.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:05
2023-03-21T14:05
2023-03-21T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
кременная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:9:2673:1513_1920x0_80_0_0_d042e2cc3725eb4b128544998164d24b.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожено 403 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html
россия
харьковская область
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:22:2673:2027_1920x0_80_0_0_d11f8d580f97934e341b7188a330d129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, кременная
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Кременная
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский дрон
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон и три снаряда HIMARS