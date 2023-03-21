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Путин одним поступком устроил переполох на Западе - РИА Новости, 21.03.2023
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19:04 21.03.2023 (обновлено: 22:59 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/putin-1859588575.html
Путин одним поступком устроил переполох на Западе
Путин одним поступком устроил переполох на Западе - РИА Новости, 21.03.2023
Путин одним поступком устроил переполох на Западе
Поездка Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, написал в Twitter американский РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:04
2023-03-21T22:59
в мире
мариуполь
украина
россия
владимир путин
марат хуснуллин
сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, написал в Twitter американский общественный деятель Мэтт Кауч."Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", — отметил он.Западные СМИ пытаются убедить американцев в том, что Россия теряет контроль над конфликтом, а Киеву "до победы осталось совсем немного", однако после кадров из Мариуполя "только идиот поверит в этот нарратив", заключил Кауч.В минувшее воскресенье Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал главе государства, как идет восстановление: строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, многое из поездки не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859183823.html
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Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
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в мире, мариуполь, украина, россия, владимир путин, марат хуснуллин, сша
В мире, Мариуполь, Украина, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, США
Путин одним поступком устроил переполох на Западе

Американский активист Кауч: поездка Путина в Мариуполь показала уверенную победу России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, написал в Twitter американский общественный деятель Мэтт Кауч.
"Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", — отметил он.
Западные СМИ пытаются убедить американцев в том, что Россия теряет контроль над конфликтом, а Киеву "до победы осталось совсем немного", однако после кадров из Мариуполя "только идиот поверит в этот нарратив", заключил Кауч.
В минувшее воскресенье Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал главе государства, как идет восстановление: строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, многое из поездки не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
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В миреМариупольУкраинаРоссияВладимир ПутинМарат ХуснуллинСША
 
 
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