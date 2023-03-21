https://ria.ru/20230321/putin-1859588575.html

Путин одним поступком устроил переполох на Западе

Путин одним поступком устроил переполох на Западе - РИА Новости, 21.03.2023

Путин одним поступком устроил переполох на Западе

Поездка Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, написал в Twitter американский РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:04

2023-03-21T19:04

2023-03-21T22:59

в мире

мариуполь

украина

россия

владимир путин

марат хуснуллин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858049032_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_a9785652b5f9cf71c68795cc7083eef9.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, написал в Twitter американский общественный деятель Мэтт Кауч."Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", — отметил он.Западные СМИ пытаются убедить американцев в том, что Россия теряет контроль над конфликтом, а Киеву "до победы осталось совсем немного", однако после кадров из Мариуполя "только идиот поверит в этот нарратив", заключил Кауч.В минувшее воскресенье Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал главе государства, как идет восстановление: строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, многое из поездки не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.

https://ria.ru/20230320/mariupol-1859183823.html

мариуполь

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону 2023-03-21T19:04 true PT14M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мариуполь, украина, россия, владимир путин, марат хуснуллин, сша